نوال الزغبي تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة لها مع ابنها

الأربعاء، 03-11-2021
08:46 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة نوال الزغبي ضجة علي مواقع التواصل بعد مشاركتها لصورة لها
مع ابنها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام
".
وظهرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مع ابنها " جورجي
"، في أول
ظهور لها معه، وعلقت علي الصورة قائلة:" "صار شاب
الله يحمي كل أولاد العالم، أول مرة جورجي
يقبل يتصور".
جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لديها 3
أبناء " فتاة و صبيان" من مدير أعمالها و زوجها السابق " إيلي
ديب" واستمر زواجهما 15 عام .
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