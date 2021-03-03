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مشاعل الجلعود تثير الجدل برقصها تحت «تأثير السُكر»

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مشاعل
 
الأربعاء، 03-03-2021 03:59 م

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مشاعل الجلعود الجدل بفيديو نشرته على صفحتها، تظهر فيه وهي ترقص داخل سيارتها على أغنية "ديسباسيتو" العالمية. وتعرضت مشاعل للانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة رقصها وتعليقها، وبررت رقصها وكتبت إن ذلك تحت "تأثير السكر".، حسب موقع الفن.
وهذه ليست المرة الاولى التي تتصدر مشاعل الاخبار بتصرفاتها، حتى انها تعرضت سابقا للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل بعض الاشخاص الذين لا يحبون ما تنشره على صفحاتها.

 

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