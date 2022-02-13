مواصفات هاتف ريلمي Realme Narzo 50 أقوى موبايل 2022

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استثمر «سكاي لي»، نائب رئيس شركة «أوبو» الصينية خبراته، من خلال تأسيسه شركة «ريلمي» منتصف 2018، ورغم البداية القريبة، إلا أن شركة ريلمي نجحت في حجز مقعد لها بين أبرز شركات الهواتف الصينية حول العالم.



وفي ظل المنافسة الشرسة بين عمالقة صناعة الهواتف المحمولة، أطلقت شركة ريلمي هاتفها الأقوى في الفئة السعرية 3000 جنيه مصري، وهو هاتف ريلمي Realme Narzo 50 لسنة 2022.



وهاتف ريلمي Realme Narzo 50 جاء بمواصفات متميزة مقارنة بسعره، جيث يوفر رامات بقدرة 6 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلية بقدرة 128 جيجا بايت، ليصبح الأقوى والأفضل في اختيارات المختصين في الفئة السعرية 200 دولار ما يعادل نحو 3000 جنيه مصري.

ودائمًا تقدم الشركات الصينية قيمة سعرية بسيطة لإمكانيات قوية، ولذا يأتي هاتف ريلمي Realme Narzo 50 بمواصفات فنية مميزة نرصدها في السطور التالية:



مواصفات هاتف ريلمي Realme Narzo 50



يأتي الهاتف بشاشة 6.5 بوصة Full-HD+وبمعالج MediaTek Dimensity 720، كما يأتي برامات 6 جيجا بايت، وذاكرة 128 جيجا.

ويأتي الهاتف بـ3 كاميرات خلفية بقدرات 48.2.2 مع كاميرا سيلفي 16 ميجا بيكسل، فيما يتمتع الهاتف بإمكانيات جبارة من خلال بطارية بقدرة 6000 مللي أمبير تدوم طويلًا، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 33 وات.



شاشة الهاتف ريلمي Realme Narzo 50 من نوع IPS LCD مساحتها 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز، وهو المعدل المطلوب لتستمتع بممارسة ألعاب بدون ثقل وفيديوهات بدقة عالية.



ويتمتع الهاتف ريلمي Realme Narzo 50 بمعالج قوي في الفئة المتوسطة المطروح فيها الهاتف وهوMediaTek Dimensity 720 والذي يأتي بدقة 6 نانو متر ثماني النواة مع معالج رسوميات Arm Mali-G57 MC3.



وتم طرح الهاتف في الهند خلال الأيام الماضية، ويتوقع أن يتوفر في السوق المصري خلال الأسابيع المقبلة، وبسعر بين 3000 جنيه و3400 جنيه.