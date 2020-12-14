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مصر تفوز علي رومانيا في بطولة الحضارات

بطولة الحضارات
بطولة الحضارات
 
الإثنين، 14-12-2020 02:28 م متابعات- أمينة عبد العال
توجت الحضارة المصرية بلقب "بطولة الحضارات " في السباق الذي دار بين حضارات العالم القديم والذي أجرته صفحة "Ancient History Papyrusposting" المهتمة بالتاريخ القديم علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " .
و جرت التصفيات بين 16 حضارة قديمة لمدة 15 يوم وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل علي التصويت بيم حضارة مصر القديمة و حضارة روما بعد ووصلوهما إلي المرحلة الأخيرة من التصفيات ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و التصفيات أقيمت بين الحضارات القديمة وجاء بعض منها من الشرق القديم مثل : مصر القديمة، كوش، قرطاج، أسرة هان بالصين، بابل، حضارة ميتاني، والحضارة الفارسية، وبعضها مثل الحضارات الأوربية القديمة مثل: الحضارة الإتروسكانية، اليونان القديمة، وحضارة روما.
 

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