داليا البحيري: أتمنى تجسيد شخصية فرعونية

الخميس، 29-10-2020
01:50 م
إيمان هاني
أكدت الفنانة داليا
البحيري أنها تعشق السينما لأنها شهدت بدايتها مع الحياة الفنية، إذ شاركت في بطولة
12 فيلمًا.
وأضافت "البحيري"
خلال لقاء عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة
الأولى"، اليوم الخميس، بأنها تعتبر الدراما نوعًا آخر من الحب والغرام لأنها
تستطيع فيها التعبير أكثر عن موهبتها والتمتع بفن التمثيل بشكل أكبر، لافتة إلى أن
دورها في فيلم "محامي خلع" مع النجم هاني رمزها هو بدايتها الحقيقية.
وأشارت إلي أنها تحب دورها في فيلم "السفارة
في العمارة" مع النجم عادل إمام
، ومسلسلي "ريش نعام"، و"فلانتينو"،
معربة عن سعادتها وفخرها بالمشاركة مع عادل إمام
في عملين مختلفين، قائلة "بعتبر نفسي محظوظة إني أقف قدام الزعيم مرتين،
وبحس بنفس الرعب والرهبة والهيبة، وغلاوته في القلب في حتة لوحدها".
ولفت البحيري إلى أنها تتمنى أن تجسد دور امرأة صعيدية،
و أن تؤدي دور شخصية فرعوني معقبة: "هذه الحقبة تعبر عن عظمة مصر، وأشعر أنني
أستطيع عمل شيئًا رائعًا في هذه الجزئية، وأتمنى أن يعيد الإنتاج المصري الأفلام التاريخية
الفرعونية مرة أخرى".