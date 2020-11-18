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شهيرة: محمود ياسين رفض العمل مع عادل إمام في أواخر أيامه لهذا السبب

عادل إمام
شهيرة: محمود ياسين رفض العمل مع عادل إمام في أواخر أيامه لهذا السبب
 
الأربعاء، 18-11-2020 08:15 ص خلود عادل
كشفت الفنانة شهيرة - ـ أرملة الفنان الراحل محمود ياسين - عن سر امتناع الراحل عن العمل مع الفنان عادل إمام في أحد مسلسلاته الحديثة.

وقالت شهيرة في تصريحات تلفزيونية إن محمود ياسين رشح بالفعل لبطولة مسلسل مع عادل إمام ولم يعتذر عنه بسبب المرض مثلما أشيع.

وأضافت: نجلي عمرو نصح والده بعدم استكمال العمل لأنه سيكون مرهقا للغاية وغير مناسب لحالته الصحية.

وأردفت: عادل إمام و محمود ياسين كانا قد وصلا لمرحلة سنية تستلزم أن تكون معهما في كل ثانية وكل شوت ولم يكن الأمر مناسبا لذلك اعتذر محمود ياسين عن استكمال العمل.
 

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