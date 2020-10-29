الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

قبل تناول حلوى المولد أحذر مخاطرها

201911020242414241
حلوى المولد النبوي
 
الخميس، 29-10-2020 02:54 م المصريون
يحتفل المسلمين من كل أنحاء العالم بالمولد النبوي الشريف، وهناك عادات مرتبطة بالمصريين وهي تناول حلوى المولد في هذا اليوم، وقد كشف الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية أن تلك الأنواع من الحلوى تتميز بمحتوى عالي جدا من السعرات الحرارية، وهو ما يتنافى بشكل تام مع الحميات الغذائية المختلفة، وكذلك تحتوي على نسبة كبيرة من سكر الجلوكوز، الذي يلحق العديد من الأضرار والمشكلات الصحية بأغلب الأشخاص، خاصة من يعانون من بعض الأمراض المزمنة، مثل السكري أو القلب او الضغط أو الكوليسترول العالي.
وأوضح إن المحتوى العالي لتلك الأنواع من السعرات الحرارية، ويحذر من تناول الأنواع التي تحتوي على سكر جلوكوز فقط، ويقول أن الأنواع التي نفضلها هي التي تحتوي على المكسرات، حيث أن لها قيمة غذائية مرتفعة مع السعرات الحرارية، وهذه الأنواع فقط هي التي نسمح بها في تلك الفترة، ويجب أن نلتزم بهذه الضوابط، لكي نتناول حلوى المولد النبوي الشريف، دون الإخلال بأنظمة الرجيم المتبعة، أو التسبب في  أي مشكلات صحية لنا.
وحذر من تخطي عدد السعرات الحرارية المسموح بها يوميا، وفقا لكل نظام غذائي متبع، وعن كيفية معرفة السعرات الحرارية التي يحتويها كل نوع من أنواع الحلوى المسموح بها، يجب معرفة السعرات التالية:
اللوزية 50 جراما = 680 سعرا حراريا.
البندقية 50 جراما = 700 سعر حراري.
السمسمية 50 جراما = 690 سعرا حراريا.
الحمصية 50 جراما = 590 سعرا حراريا.
الفولية 50 جراما= 661 سعرا حراريا.
ملبن 50 جرام = 410 سعرات حرارية.
ملبن بالمكسرات 50 جراما = 540 سعرا حراريا.
وأضاف الدكتور محمد حلمي أنه بالطبع يوجد أنواع أخرى كثيرة من حلوى المولد، ولكن الأنواع السابق ذكرها هي الأنواع التي نفضلها، لأنه على الرغم من أن سعراتها الحرارية عالية، لكن لها قيمة غذائية كبيرة، على عكس الأنواع الأخرى فهي عبارة عن سكر الجلوكوز فقط، والتي يحتوي الجرام الواحد منها حوالي 4 سعرة حرارية، دون أي فائدة تذكر، بل أضرار بالغة من رفع مستوى سكر الدم، تراكم الدهون وكذلك تدمير معدل الحرق.
 

إقرأ ايضا

جمس بوند

وفاة جيمس بوند عن عمر 90 عامًا

حمو-بيكا-1-1

عاجل.. حبس حمو بيكا عامين

جثة

وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

2019_9_24_15_24_0_805

نشوى مصطفى تكشف عن اصابتها بهذا المرض

106907-حلويات-المولد

نصائح هامة لتناول حلوى المولد النبوي بأمان