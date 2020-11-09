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وصفة سحرية تاريخية لمحاربة السمنة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 09-11-2020 01:00 م متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر السمنة السبب الرئيسي في الكثير من أمراض العصر ومنها ارتفاع الضغط و السكر و بعض أمراض القلب ، وساهم في زيادة هذه المشكلة الوجبات السريعة .
وليس بالضروري أن كلا ما نتناوله يوميا يمد أجسامنا بالطاقة اللازمة بل قد يؤدي إلي إلحاق أضرار بالغة بالصحة .
 وأشار الخبراء إلي أن مشكلة الغذاء تكمن في أننا قد نأكل أكثر مما نحتاج إليه أو نتناول أطعمة ذات نسبة عالية من السكر والدهون .
وعلي سبيل المثال تشير البيانات إلي أن ما يقارب 40% من الأشخاص البالغين يعانون السمنة ، ويعاني 30 مليون أمريكي من مرض القلب فيما أن 1 من أصل 10 مصاب بداء السكر الذي ينجم عن التغذية غير الصحية .
و في دراسة أجريت لملاحظة عادات قبائل " توركانا " شمال غرب كينيا لاحظت أن السكان الذين حافظو علي نمط الحياة التقليدي وبين من هاجروا إلي المدينة وصاروا يأكلون بشكل عصري .
وساءت صحة المهاجرين لأن نظام غذائهم اختلف ، لذلك فإن العودة إلي النظام الغذائي القديم قد يكون مفيد جدا كما أنه يقي من أمراض خطيرة تنتج عن السمنة .
و أكد الخبراء أن أغلب الأنظمة الغذائية القديمة كانت تعتمد علي النبات كما هو حال القبائل الكينية المشمولة بالدراسة ، كما أن الآسيويين اتبعوا نظام غذائي يعتمد علي الأرز طيلة عقود بينما اهتمت حضارة الإنكا بالبطاطس في مقالب تركيز كلا من الأزتيك و المايا علي الذرة كما اعتمد المصريين القدماء علي القمح.
جدير بالذكر أن الدراسة شملت  عينة من 1226 شخص بالغ في 44 موقع مختلف .
 

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