في ذكرى ميلاده.. لحظة رحيل محمود المليجي أثناء تصوير مشهد وفاته

الثلاثاء، 22-12-2020
03:56 م
المصريون
تحل اليوم ذكري ميلاد
الفنان الراحل محمود
المليجي، إذ أنه من مواليد 22 ديسمبر عام 1910، حيث نشأ في حي المغربلين بالقاهرة،
ودرس في مدرسة «الخديوية» الثانوية، وهناك ألتحق بفريق التمثيل وتتلمذ علي أيدي عدداً
من كبار الفنانين، أبرزهم جورج أبيض، أحمد علام، عزيز عيد وفتوح نشاطي.
وفي السادس من يونيو عام 1983، كان المليجي
يصور أحد مشاهد فيلم «أيوب» مع الفنان الراحل عمر الشريف، ووفقاً لرواية مخرج الفيلم
هاني لاشين فإن المليجي كان يصور مشهد وفاة
ه، وقال للشريف: «يا أخي الحياة دي غريبة
جداً، الواحد ينام ويصحي وينام ويصحي ويشخر» وأومأ رأسه للأسفل ليطلق صوتاً، فأبدى
الحضور دهشتهم من إبداع المليجي في المشهد، حيث حدثه عمر الشريف قائلاً: «خلاص يا محمود
أصحى المشهد خلص» إلا أن الأخير قد فارق الحياة في هذه اللحظة وسط حالة من الصدمة انتابت
أسرة الفيلم.
وحملت أسرة الفيلم جثمان محمود المليجي إلى
منزله بحي الزمالك، حيث رفضوا إبلاغ زوجته الفنانة علوية جميل بنبأ وفاة
ه، وقاموا بالاتصال
بالطبيب الذي أكد نبأ الوفاة
إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.