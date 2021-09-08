جدل علي مواقع التواصل بسبب صورة صادمة لـ مايا دياب

الأربعاء، 08-09-2021
08:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثار مقطع فيديو للفنانة اللبنانية
مايا دياب
حالة من الجدل علي مواقع التواصل
الاجتماعي بعد ظهورها بشكل غريب ومختلف
دليل علي تغيير كامل في ملامحها .
و علق جمهور مايا دياب
علي صورتها الجديدة مؤكدين أنها قامت بإجراء عملية
تجميلية حيث تغيرت ملامحها في مقطع الفيديو الذي قدمت فيه أغنيتها الجديدة "
حطالي روج
"، حسبما نشرت " مصراوي".
جدير بالذكر أن الفنانة مايا دياب
حريصة علي إجراء عمليات تجميل باستمرار
مما أدي إليتغير ملامحها الفترة الماضية .
شاهد الصورة..