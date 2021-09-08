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جدل علي مواقع التواصل بسبب صورة صادمة لـ مايا دياب

مايا دياب
مايا دياب
Native
الأربعاء، 08-09-2021 08:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثار مقطع فيديو  للفنانة اللبنانية مايا دياب حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بشكل غريب ومختلف دليل علي تغيير كامل في ملامحها .
و علق جمهور مايا دياب علي صورتها الجديدة مؤكدين أنها قامت بإجراء عملية تجميلية حيث تغيرت ملامحها في مقطع الفيديو الذي قدمت فيه أغنيتها الجديدة " حطالي روج "، حسبما نشرت " مصراوي".
جدير بالذكر أن الفنانة مايا دياب حريصة علي إجراء عمليات تجميل باستمرار مما أدي إليتغير ملامحها الفترة الماضية .
شاهد الصورة..



 

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