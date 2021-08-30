الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:26 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

ADS
 

محمد فؤاد يثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة له

محمد فؤاد
محمد فؤاد
Native
الإثنين، 30-08-2021 09:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداول بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان محمد فؤاد يظهر فيها بمظهر شبيه بالفنان الشعبي عبد الباسط حمودة .
وأثارت الصورة ضجة علي مواقع التواصل خاصة بعد أن كشف محبي الفنان محمد فؤاد أن الصورة غير حقيقية وأنه تم تركيب شعر مزيف له والتغيير في ملامحه عن صورته الأصلية التي تم التقاطها له في حفل زفاف .
جدير بالذكر أن الفنان محمد فؤاد احتفل مؤخرا بخطوبة ابنه عبد الرحمن داخل فيلته بالساحل الشمالي و حضر الحفل العائلة والأصدقاء فقط .
شاهد الصورة..

 

إقرأ ايضا

شيرين

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شمس

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

وزير السياحة

العناني يعلن اعتماد الوزراء قرارات جديدة بخصوص الرسوم والوقود للمطارات

أخبار متعلقة

محمد رمضان

محمد رمضان يثير ضجة جديدة علي مواقع التواصل بصورته مع والدته