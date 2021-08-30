محمد فؤاد يثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة له

الإثنين، 30-08-2021
09:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداول بعض رواد المواقع التواصل
الاجتماعي
صورة للفنان محمد فؤاد
يظهر فيها بمظهر شبيه بالفنان الشعبي عبد الباسط حمودة
.
وأثارت الصورة ضجة علي مواقع التواصل
خاصة
بعد أن كشف محبي الفنان محمد فؤاد
أن الصورة غير حقيقية وأنه تم تركيب شعر مزيف له
والتغيير في ملامحه عن صورته الأصلية التي تم التقاطها له في حفل زفاف .
جدير بالذكر أن الفنان محمد فؤاد
احتفل مؤخرا
بخطوبة ابنه عبد الرحمن داخل فيلته بالساحل الشمالي و حضر الحفل العائلة والأصدقاء
فقط .
شاهد الصورة..