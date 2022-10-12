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فيديو يحبس الأنفاس.. شاب ينجو من الموت بأعجوبة بعدما تحرك الأسانسير أثناء دخوله

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لقطة من الفيديو
Native
Teads
الأربعاء، 12-10-2022 09:15 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحبس الأنفاس يوثق لحظات صعبة عاشها شاب، كاد أن يفقد حياته لحظة دخوله إلى المصعد الكهربائي (الأسانسير).

وأظهر مقطع الفيديو، وجود شابين، أحدهما كان داخل الأسانسير الذي صعد به إلى أحد الأدوار داخل المبنى، وخرج منه بعدما تم فتح بابه له بشكل أوتوماتيكي.

بينما كان الشاب الآخر يقف أمام باب المصعد الكهربائي، ليستعد للدخول فيه، إلا أنه فوجئ به يغلق عليه، دون توقف، ويكمل صعوده بينما كان الباب لايزال مفتوحًا، إلا أن الشاب بقي سالمًا خارج المصعد في النهاية.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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