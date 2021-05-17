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فنان شهير يكشف السبب الحقيقي لتطاول مها أحمد على أحمد السقا وكرارة

أحمد السقا
فنان شهير يكشف السبب الحقيقي لتطاول مها أحمد على أحمد السقا وكرارة
Native
الإثنين، 17-05-2021 08:42 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفنان أحمد التهامي أسباب المنشور المسيء الذي كتبته الفنانة مها أحمد ضد أمير كرارة وأحمد السقا ، موضحا أنها تعاني من حياة صعبة وضغوط قوية.

وقال في تدوينة عبر فيس بوك: دول أخواتي ودول أخواتي.. وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية.

وأضاف :صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصول، وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة، ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل.

وتابع: ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير.
 

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