الخميس، 13-05-2021
07:40 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت المخرجة إيناس الدغيدي
عدة مفاجآت عن برنامج " شيخ الحارة
" الذي قدمته لموسمين على قناة " القاهرة والناس
".
أولى هذه المفاجآت أنها سوف تمتنع عن تقديم البرنامج بدءا من الموسم المقبل على أن يقدمه شخص آخر.
وثاني هذه المفاجآت أنها لا تعرف هوية الشخص الذي يقوم بدور "شيخ الحارة
" ، مؤكدة أنها تشك في بعض الأشخاص لكنها لا تعرفه على وجه التحديد.
وأكدت أنها اقترحت على إدارة القناة أن يقوم "شيخ الحارة
" بتقديم البرنامج من الألف إلى الياء أو التعاقد مع فنان له جمهور لكي يقدم البرنامج.