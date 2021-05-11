الثلاثاء 11 مايو 2021
توقيت مصر 15:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هاني مهنا: مبارك أعجب بالزواج من أجنبيات لهذا السبب..«والله فكرة يا صفوت»

اتحاد الكرة يعلن عن عقوبات صارمة ضد الأهلي والزمالك وشيكابالا

السيسي: لن نفرط في حقوقنا المائية تحت أي وضع

هنود يستخدمون روث البقر للعلاج من فيروس كورونا

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد شيكابالا بسبب واقعة الحذاء

الكشف عن شروط دخول السعوديين الأردن

فيديو صادم.. قتل إمام مسجد يؤم الناس في صلاة التراويح

أسرة سمير غانم ترد على أنباء وفاته بعد توقف وظائف جسمه

التحالف يدمر طائرة حوثية استهدفت مطار أبها

ترامب يثير ضجة علي مواقع التواصل بمأدبة في فلوريدا

ADS
 

فنانة شهيرة تعود لارتداء الحجاب وتحذف صورها الجريئة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 11-05-2021 10:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة حلا شيحة ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة حديثة لها علي موقع تبادل الصور " انستجرام " وهي ترتدي الحجاب .
كما حذفت حلا شيحة صورها الجريئة علي التطبيق تاركة بعض الصور العائلية التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود و ابنائها و بعض الأدعية الدينية .
وعلق الكثير من متابعيها علي الصور بأن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود هو السبب في هذا التغيير .
يذكر أن الداعية الإسلامي عقد قرانه علي الفنانة حلا شيحة في فبراير الماضي بأحد فنادق القاهرة الكبرى .


 

إقرأ ايضا

ارشيفية

السياحة تشارك في معرض ميلانو السياحي الدولي " BIT "

الإصابة بالسرطان

علامة خارجية في الصوت تنذر بالإصابة بالسرطان

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة من طقس اليوم