فنانة شهيرة تعود لارتداء الحجاب وتحذف صورها الجريئة

الثلاثاء، 11-05-2021
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة حلا
شيحة ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة حديثة لها علي موقع تبادل
الصور " انستجرام
" وهي ترتدي الحجاب .
كما حذفت حلا شيحة
صورها
الجريئة علي التطبيق تاركة بعض الصور العائلية التي تجمعها بزوجها الداعية معز
مسعود و ابنائها و بعض الأدعية الدينية .
وعلق الكثير من
متابعيها علي الصور بأن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود
هو السبب في هذا التغيير
.
يذكر أن الداعية
الإسلامي عقد قرانه علي الفنانة حلا شيحة
في فبراير الماضي بأحد فنادق القاهرة
الكبرى .