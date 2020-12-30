عادل إمام يعُدل شيئا غريبا في وصيته بعد الموت فما هو؟

الأربعاء، 30-12-2020
07:25 ص
أحمد عادل شعبان
حصل المستشار تركي آل الشيخ
- رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - على حقوق عرض مسرحية " بودي جارد
" لمصلحة منصة " شاهد " .
وكشفت مصادر أن عادل إمام
كان يرفض عرض هذه المسرحية نهائيا وكان هناك جزء من وصية موته يخص تلك المسرحية بأن يتم عرضها بعد وفاته وليس قبلها.
وكان آل الشيخ يريد من عادل إمام
عرض المسرحية في موسم الرياض الماضي لكن إمام اعتذر بسبب عدم ملاءمة حالته الصحية.
وبعد المزيد من المفاوضات وافق عادل إمام
على عرض المسرحية مقابل ما يقرب من مليون دولار.