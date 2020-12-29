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تركي آل الشيخ يلبي أمنية مشجع زملكاوي ويوجه له عرضا لا يًصدق

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ يلبي أمنية مشجع زملكاوي ويوجه له عرضا لا يًصدق
 
الثلاثاء، 29-12-2020 08:29 ص المصريون
نشر المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - مقطعا فيديو لطفل زملكاوي أرسل والده مقطعا فيديو لمهاراته وطالب بضمه إلى نادي ألميريا .

علق آل الشيخ على الفيديو قائلا: بعثلي والدك مقطع الفيديو لك وصور من تمارينك ادعوك ووالدك بعد زوال جائحة كورونا لخوض اختبارات ناشئي نادي الميريا .

وأضاف: إذا نجحت في الاختبارات سأتبنى موهبتك شخصيًا... بالتوفيق ... هدفي دعم اي موهبه عربيه واكثر مايسعدني نجاح اي شخص اقدم له الدعم لان نجاحه من نجاحي ... احب النجاح اكثر من حبي لنفسي .



 

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