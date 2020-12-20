حاولت معرفة معلومة سرية عن زوجته .. محمود حميدة ينفعل على وفاء الكيلاني: كفاية كدا

الأحد، 20-12-2020
07:30 ص
أحمد عادل شعبان
انفعل الفنان محمود حميدة
على الإعلامية وفاء الكيلاني
أثناء استضافته في برنامج "السيرة
" الذي تقدمه بعد سؤالها عن زوجتيه.
وقال "حميدة" إنه تزوج مرتين مرة في الثمانينات والأخرى في بداية التسعينيات ، مضيفا: كانت سيدة لديها أيتام وتزوجنا في السر ثم قرأت تحقيقا في الصحف يحكي قصة سيدة لم ترث في زوجها بسبب عدم إشهار الزواج فذهبت وأشهرت الزواج حفاظا على حقوقها.
وسألت وفاء الكيلاني
: هل الزوجتان تعيشان في نفس المكان؟ .. ليرد بحزم: لا.
وقالت وفاء: كلمة (لا ) دي تخرسني خالص .. ليعلق محمود حميدة
: أنتي أخدتي في الموضوع دا أكبر من حجمه وكفاية عليكي في الحلقة لحد كدا .