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صدمة.. فنانة شهيرة تحلق «زيرو» بعد إصابتها بمرض نادر في فروة الرأس

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عبير العابد
 
الإثنين، 07-12-2020 11:32 ص المصريون

حالة من الصدمة انتشرت بين الجمهور، عقب نشر الفنانة المغربية الشهيرة عبير العابد نجمة برنامج "أرب آيدول"، صورة لها وهي تحلق شعرها زيرو للمرة الثانية على التوالي، بسبب معاناتها من مرض استهدف فروة رأسها.
وشاركت "العابد" متتبعيها على صفحتها بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو وهي تقوم بالتخلص من شعر رأسها بواسطة اَلة الحلاقة، معلقة بالقول:"مرة اخرى حيدنا الشعر و تهنينا، ما كاين لا دراما لا والو”.
وأضافت خريجة برنامج المواهب "أرب اَيدول" عن مرضها الذي لم تذكر اسمه أو سببه:"سيدي ربي باقي ما جاب شفاء و ملي بديت عاود ننتف راسي مزيان قلت اللهم نعاود المحاولة حتى يفرج الله.. البنات لي بحالي راه ديما كنقولكم ما عنديشي الحل حتى أنا ولكن على الأقل كنحاول ان شاء الله تكون هادي وتوبة”.
وكانت الفنانة الشابة قد أثارت تكهنات متتبعيها بعد حلقها لشعر رأسها أول مرة، لتكشف فيما بعد عن سبب إقدامها على ذلك.



 

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