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شاهد.. سلمى أبوضيف تظهر بالحجاب في الإمارات

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شاهد.. سلمى أبوضيف تظهر بالحجاب في الإمارات

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سلمى أبوضيف
 
الأحد، 06-12-2020 01:58 م المصريون

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف، بالحجاب والعباءة، أثناء تواجدها في الإمارات، وهو ما أثار جدل ومفاجئة لدى متابعيها خاصة انها دائمة الظهور بملابس جريئة.
وكانت سلمى قد أعلنت شفاءها من فيروس كورونا المستجد، مؤخرا بعد أيام من إعلان إصابتها في أعقاب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، والتي شاركت في فعالياتها، وفور عودتها أعلنت عن إصابتها بكورونا.
ونشرت سلمى أبوضيف، صورة مفاجئة بالحجاب عبر خاصية القصص المصورة في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، أثناء جولتها في مسجد الشيخ زايد بالامارات، مرتدية عباءة سوداء وحجاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عن طريق ارتدائها القناع الطبي.


 

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