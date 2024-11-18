شاهد.. دب يفترس أحد زوار حديقة عامة

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، لقطات توثق هجوم دب على أحد زوار حديقة بيرن للدببة في سويسرا.

وأوضحت الصحيفة، أن الرجل البالغ من العمر 25 عاماً كان جالساً على سور يطوق المنطقة الموجود فيها الدببة، ثم قفز وسط الدببة ليتعرض لهجوم مروع.

وتجول الرجل في حظيرة الدببة قبل أن ينقض عليه دب بني يبلغ وزنه 250 كيلو جرام بسرعة، وأمسك بالرجل وسحبه عبر الحظيرة وكأنه دمية.

وأطبق الدب المفترس فكيه حول كتفي الرجل، حيث لم يكن الضحية العاجزة قادراً على مواجهة قوة الدب المذهلة.

وأظهرت الصور الرجل ينزف من الرأس والذراعين واليد اليسرى، بينما سارعت خدمات الطوارئ لمحاولة إنقاذه.

وانتهى الأمر بموت الدب حيث أطلقت الشرطة النار عليه من أجل إنقاذ حياة الرجل.

تم علاج الرجل في المستشفى من إصابات خطيرة في الرأس والساق، ولكن حالته مستقرة.









