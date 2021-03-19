سر استبدال متاحف فرنسا الأرقام الرومانية بالعربية

الجمعة، 19-03-2021
10:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثار قرار بعض المتاحف الفرنسية باستبدال الأرقام الرومانية القديمة
بالأرقام العربية حالة من الجدل عند النخبة الثقافية الكلاسيكية .
وأشارت المتاحف التي اتخذت هذه الخطوة إلي أن السبب وراء ذلك هو أن عددا
متزايدا من الزوار لم يعد بإمكانهم قراءة الترقيم القديم ، حسبما نشرت " سكاي
نيوز " .
و أعلن متحف ،كرنفليت ، والمخصص لتاريخ باريس بعد مرور 4 سنوات من الإصلاحات
الشاملة التي يجريها و قبل الافتتاح بأيام قليلة أنه سيسير علي نهج متحف اللوفر
الذي
تخلي عن الأرقام الرومانية قبل بضع سنوات لتحديد القرون مع احتفاظه بترقيم الملوك
القديم .
جدير بالذكر أن صحيفة " كوريبري ديلا سيرا " الإيطالية اليومية
نشرت في عددها يوم 17 مارس أن خطوة التخلي عن الأرقام الرومانية إشارة مثالية
للكارثة الثقافية التي نعيشها لأنه بدل تعلم الأشياء يتم إزالتها حتى لا يشعر من
يتجاهلها بعدم الارتياح ، و اختتم المقال بمقولة " الحواجز تستخدم لتعلم
القفز " .