الجمعة 19 مارس 2021
توقيت مصر 13:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة رائد لبيب.. المخرج الذي أمتعنا بـ " الكاميرا الخفية"

ملياردير غامض يسعى لانتزاع مواجهة "أنتوني جوشوا" و"تايسون فيوري" من السعودية

السعودية تضع شرط جديد وعاجل للسماح للأشخاص بالحج

وفاة العلاّمة محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير"

"السياحة" تعلن عن موعد الحدث الذي ينتظره العالم

سر استبدال متاحف فرنسا الأرقام الرومانية بالعربية

مقتل 13 شرطيًا في كمين بالمكسيك

أمريكا تفاجئ الجميع و تمنح إثيوبيا 52 مليون دولار مساعدات

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السعودية تصدر قرارًا عاجلًا بسحب هذا الدواء من الأسواق

ADS
 

سر استبدال متاحف فرنسا الأرقام الرومانية بالعربية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 19-03-2021 10:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثار قرار بعض المتاحف الفرنسية باستبدال الأرقام الرومانية القديمة بالأرقام العربية حالة من الجدل عند النخبة الثقافية الكلاسيكية .

وأشارت المتاحف التي اتخذت هذه الخطوة إلي أن السبب وراء ذلك هو أن عددا متزايدا من الزوار لم يعد بإمكانهم قراءة الترقيم القديم ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

و أعلن متحف ،كرنفليت ، والمخصص لتاريخ باريس بعد مرور 4 سنوات من الإصلاحات الشاملة التي يجريها و قبل الافتتاح بأيام قليلة أنه سيسير علي نهج متحف اللوفر الذي تخلي عن الأرقام الرومانية قبل بضع سنوات لتحديد القرون مع احتفاظه بترقيم الملوك القديم .

جدير بالذكر أن صحيفة " كوريبري ديلا سيرا " الإيطالية اليومية نشرت في عددها يوم 17 مارس أن خطوة التخلي عن الأرقام الرومانية إشارة مثالية للكارثة الثقافية التي نعيشها لأنه بدل تعلم الأشياء يتم إزالتها حتى لا يشعر من يتجاهلها بعدم الارتياح ، و اختتم المقال بمقولة " الحواجز تستخدم لتعلم القفز " .

 

إقرأ ايضا

عمرو-دياب

«كورونا» يُصيب عمرو دياب

حورية فرغلي

وضع حورية فرغلي على جهاز التنفس.. والطبيب يكشف تطورات حالتها

604cff2d421aa954c11e9143

صدمة في الوسط الفني.. العثور على فنانة شهيرة مقتولة داخل شقتها(صور)