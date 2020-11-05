زوج يطلع زوجته المتوفية على تفاصيل حياته يوميا

الخميس، 05-11-2020
12:12 م
إيمان هاني
أكد المهندس محمد معارك، الزوج
الوفى، أن
الدافع وراء كتابة رسائل حب وعرفان لزوج
ةه المتوفية، عبر صفحته الخاصة بمواقع التواصل
الاجتماعي "فيسبوك"، هو رد للجميل، قائلا :" إنه يدين لزوج
ةه بكل شيء
جميل من حيث الوفاء والإخلاص والحب والحنان".
وأضاف "معارك" خلال اتصال هاتفي
ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي
، عبر القناة الأولى
بالتليفزيون المصري، قائلا :"أنا زعلت على زوج
ةى عندما توفيت وحزنت عليها حزن
شديد لم أحزنه عندما توفى والدى".
و أوضح أنه يطلع زوج
ةه المتوفية بكل تفاصيل يومه مع أبنائه،
من خلال الكتابة عبر صفحته، معقبا: زوج
ةى توفيت خلال شهر يناير 2020 بعد 13 عام من
الزواج وتركت لى مالك وخديجة وكل ما اتمناه أن يترحم عليها أكبر عدد ممكن من الناس
بسبب وفائها وفضلها على وعلى أولادى".