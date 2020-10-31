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وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ

جثة
جثة
 
السبت، 31-10-2020 04:36 م محمد فضل

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم السبت، عن وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند عن عمر يناهز الـ 90 عاما.
يذكر أن “كونري” قد اعتزل التمثيل سنة 2003 وكان آخر أفلامه فيلم عصبة السادة الخارقة نال جائزة الأوسكار عن دور أفضل ممثل مساعد في فيلم بعيدا عن اللمس سنة 1988،حاز على أكثر من 30 جائزة عالمية، قلد وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة اليريطانية اليزابيت الثانية، اختير سنة 1989 كأكثر الرجال إثارة على قيد الحياة ويعتبر شون كونري من أشهر الممثلين في القرن العشرين.

 

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