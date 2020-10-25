الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

زوجة تتبرع بجزء من كبدها لزوجها.. والسبب!!

Ek9t4hCXgAIlCX5
زوجة تتبرع لزوجها بجزء من كبدها
 
الأحد، 25-10-2020 10:50 م المصريون
في لافتة إنسانية قررت الزوجة نادية ثابت 32 عاماً التبرع لزوجها أيمن 40 سنة بجزء من كبدها، في حين رفض جميع عائلته التبرع له، وعلى الرغم من مخاطر العملية.
وأبدت الزوجة "نادية" برغبتها في التبرع له بجزء من كبدها دون أي ضغط من جانبه وأعلنت قائلة "كويس وطيب معايا و عمرو ما زعلني"، وهذا هو السبب الذي استندت اليه الزوجة حتى تخاطر بحياتها من اجل زوحها.
وهناك سبب اخر يؤكد على انسانية تلك الزوجة إنها حرمت من الامومة بسبب مشاكل صحية خاصة بالزوج، ولم تشكو لأحد، لذا أصبحت هذه السيدة تريند متصدر على تويتر.
 

إقرأ ايضا

جمس بوند

وفاة جيمس بوند عن عمر 90 عامًا

حمو-بيكا-1-1

عاجل.. حبس حمو بيكا عامين

جثة

وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

احلام و اصالة

أحلام ترفض ذكر اسم أصالة وتدعوها بهذا اللقب

ارشيفية

الهضبة يتصدر تريند "تويتر" و"جوجل" و"يوتيوب "