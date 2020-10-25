زوجة تتبرع بجزء من كبدها لزوجها.. والسبب!!

الأحد، 25-10-2020
10:50 م
المصريون
في لافتة إنسانية قررت الزوجة نادية ثابت 32
عاماً التبرع لزوجها أيمن 40 سنة بجزء من كبدها، في حين رفض جميع عائلته التبرع
له، وعلى الرغم من مخاطر العملية.
وأبدت
الزوجة "نادية" برغبتها في التبرع له بجزء من كبدها دون أي ضغط من جانبه
وأعلنت قائلة "كويس وطيب معايا و عمرو ما زعلني"، وهذا هو السبب الذي
استندت اليه الزوجة حتى تخاطر بحياتها من اجل زوحها.
وهناك
سبب اخر يؤكد على انسانية تلك الزوجة إنها حرمت من الامومة بسبب مشاكل صحية خاصة
بالزوج، ولم تشكو لأحد، لذا أصبحت هذه السيدة تريند متصدر على تويتر
.