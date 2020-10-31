السبت، 31-10-2020
01:54 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة جديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد
ظهورها في اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ، بصحبة ابنتها وهي ترتدي فستان
رانيا الشهير الذي أثار ضجة عندما ارتدته في مهرجان الجونة العام الماضي .
و علقت رانيا علي ارتداء ابنتها فستانها قائلة :" الفساتين عملت
مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية.. وده كويس هو كله غم غم مافيش فرفشة.. عيالي بيشجعوني
على الشقاوة".
أما نانسي ابنتها فعلقت على ارتدائها فستان والدتها قائلة: "مش
متضايقة من فساتين ماما علشان أنا لابسة واحد منهم، وأنا لبست اللي عمل قلبان.. ماما
شكلها قمر وفيه ناس ضايقتني بسبب الفستان : جاء ذلك خلال لقائهما مع
الإعلامية لميس الحديدي
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