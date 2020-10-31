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رانيا يوسف :" عيالي بيشجعوني علي الشقاوة "

رانيا يوسف و نانسي ابنتها
رانيا يوسف و نانسي ابنتها
 
السبت، 31-10-2020 01:54 م متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة جديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ، بصحبة ابنتها وهي ترتدي فستان رانيا الشهير الذي أثار ضجة عندما ارتدته في مهرجان الجونة العام الماضي .
و علقت رانيا علي ارتداء ابنتها فستانها قائلة :" الفساتين عملت مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية.. وده كويس هو كله غم غم مافيش فرفشة.. عيالي بيشجعوني على الشقاوة".
أما نانسي ابنتها فعلقت على ارتدائها فستان والدتها قائلة: "مش متضايقة من فساتين ماما علشان أنا لابسة واحد منهم، وأنا لبست اللي عمل قلبان.. ماما شكلها قمر وفيه ناس ضايقتني بسبب الفستان : جاء ذلك خلال لقائهما مع الإعلامية لميس الحديدي .
 

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