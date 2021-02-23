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حسين الجسمي يفاجيء فجر السعيد برد ناري على تغريدتها المسيئة له

حسين الجسمي وفجر السعيد
حسين الجسمي يفاجيء فجر السعيد برد ناري على تغريدتها المسيئة له
 
الثلاثاء، 23-02-2021 08:19 ص أحمد عادل شعبان
تفاجأت الإعلامية الكويتية فجر السعيد برد ناري من الفنان حسين الجسمي لكن على لسان شقيقه صالح الجسمي.

وبدأت الأزمة حين أعلن الجسمي عن تسجيل أغنية وطنية مهداة إلى دولة الكويت ، لترد فجر قائلة: اللهم إني استودعتك الكويت وأهلها (في إشارة إلى أن الجسمي يجلب النحس).

وعادت فجر ونشرت صورة لتعليق من حساب منسوب إلى صالح الجسمي شقيق حسين يقول لها: الحشيمة للكويت و شيوخها وناسها الطيبين وإلا عرفت أرد عليج .. الله يعينك على نفسك.

و ردت فجر قائلة: #حسين_الجسمي مسويلي بلوك شدراه إني علقت عليه امممممممممم وهم امممممممممممممممممم ... أحب هالنوع اللي جدام العالم #بلوك ومن وراهم يسويلي سيرچ .
 

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