الخميس، 11-02-2021
08:09 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت إعلامية مصر
ية شهيرة أنها لا تستطيع السجود ولن تستطيع أن تفعل هذا الأمر.
وقالت الإعلامية ريهام سعيد
في برنامجها "صبايا الخير" إن الفنانة حورية فرغلي التي تجري عملية في الأنف بالولايات المتحدة تستحق الدعاء.
وأضافت : العملية بتاعتها صعبة جدًا وأنا قمت بنفس العملية تقريبا من فترة .. الدكتور قالي هناخد غضاريف من أذنك ونحطها في أنفك .. لكن ربنا سترها معايا والغضاريف ثبتت في الأنف ولم أحتاج لنفس عملية حورية.
وأردفت: لحد الآن مقدرش أسجد أثناء الصلاة لأني لو سجدت مناخيري ممكن تسقط وأنا ساجدة.