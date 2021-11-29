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تصريحات صادمة من ملحن مشهور عن طلاق شيرين وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
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الإثنين، 29-11-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
قال الملحن محمود الخيامي، عن الأنباء التي تم تداولها عن طلاق الفنان شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب، " ياريت تكون صح".
و نشر الخيامي علي صفحته الرسمية علي" الفيسبوك" تعليقه ،قائلا:" يارب يكون بجد حصل والفنانة المهمة جدًا إنتبهت للي كان عايش معاها"، مضيفا حبيب" قام بقطع علاقات شيرين مع أهلها وأصدقائها، كما أنه كان يبعدها عن أي شخص ينصحها، وتابع قائلا :كنت دائما بقول أن ربنا هيكشفه في يوم من الأيام وربنا ليه حكمة في كل حاجة بتحصل".
جدير بالذكر أن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية نشرت علي " انستجرام" مقطع فيديو بث مباشر  أعلنت فيه طلاق الفنانة شيرين من الفنان حسام حبيب .
 

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