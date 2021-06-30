الأربعاء، 30-06-2021
08:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نشر رئيس الهيئة الترفيهية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
، تفاصيل وكواليس تصوير " الثمانية
" أول مسلسل من تأليفه، علي صفحته
الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك"، حيث قال إن اليوم هو أول
يوم تصوير في المسلسل وبدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية
وقررت إن أحولها
إلى مسلسل يعرض على الشاشة.
وأضاف آل الشيخ أنه بدأ في اختيار العناصر التي تساعده في
إخراج هذا العمل إلى النور. موضحا أنه وقع اختياره على المخرج أحمد مدحت بعد أن شاهد
له عدة أعمال و كان في أمريكا بولاية نيويورك وطلبه للحضور ليجلس معه لمناقشة كيفية
إخراج العمل إلى النور، لافتا إلي أنه بدأ
في اختيار العناصر ووقع اختياره على النجوم اسر ياسين، وخالد الصاوي، وهشام سليم، وغادة
عادل ، ومحمود البزاوي ، وريم مصطفي ، ومحمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنه، ومصطفي
البنا و عدد كبير من النجوم العرب والعالميين.
ولفت إلي أنه تم الاستعانة بمهندس الديكور محمد عطية ومصممة الملابس الرائعة مني التونسي وفي
إطار دعمه لأبناء بلده استعان بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار الهامة
وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة وحتى يستطيع مواكبة التطور في صناعة المسلسلات
قرر أن يعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوى عالي من التقنية
فاستعان بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim و Arctic, كما استعان بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل: فيلميGodzila
, Aquaman.
كما تم الاستعانة بشركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس
والخدع وغيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في المكير والمكياج، كما
تم الاستعانة بالسيناريست عمرو سمير عاطف لمساعدته
في الانتهاء من السيو في كتابة الحوار باللهجة المصرية، ومن المقرر عرض المسلسل على
قنوات MBC ومنصة شاهد.