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رياح مثيرة للأتربة و سحب رعدية... تعرف علي طقس المملكة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
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السبت، 12-06-2021 10:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت 12 يونيو في المملكة .
وأشار المركز إلي استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .
 

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