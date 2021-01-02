تركي آل الشيخ والسفير السعودي يردان على أحمد حلمي بعد حديثه عن أغرب ذكرى له بالمملكة

رد السفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي ، وتركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - على الفنان أحمد حلمي بعد حديثه عن ذكرى حدثت له في مدينة جدة.



ونشر "حلمي" صورة لمدرسة في جدة وعلق قائلا: دي مدرستي في مدينة جدة بالمملكة .. ذكريات المدرسة كلها كانت بتدخل من الباب الكبير وأنا بدخل من الباب الصغير اللي على اليمين دا لأني دايما كنت باجي متأخر والباب الكبير بيكون اتقفل .



ليرد عليه السفير أسامة نقلي قائلا: هي جدة التي وصفها الشاعر الاديب حمزة شحاته.

النُّهى بين شاطئيك غريقُ.. والهوى فيك حالمٌ ما يفيق

ورؤى الحبِّ في رحابك شتَّى.. يستفز الأسير منها الطليقُ



كما رد عليه تركى آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، قائلًا:" يبقى فيك حتة مننا يا نجم وإن شاء الله نشوفك في المواسم، وترجع الى جدة نجم ونزور المدرسه انا وانت".



