عباس أبو الحسن: هؤلاء الفنانون اعتدى عليهم الطبيب المتحرش

السبت، 30-01-2021
07:48 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الفنان عباس أبو الحسن
تفاصيلا جديدة عن طبيب الأسنان المتحرش الذي جرى القبض عليه في مصر
قبل أيام .
وقال "أبو الحسن" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: أعرفه منذ سنوات طويلة وكان يشتهر بأنه يفتح الحمامات على الناس في أحد النوادي الشهيرة.
وأضاف: لن أكشف عن هوية الشاهد الرئيسي في القضية الذي يمتلك فيديوهات تدين الطبيب.
وتابع: هذا الشخص اعتاد على ممارسة هذه الأفعال ويمكن أن أقول هناك ما لا يقل عن 15 شخصا من الأصدقاء و الفنانين تم الاعتداء عليهم من هذا الشخص ، فضلا عن الفنان تميم يونس
الذي أقر بذلك.