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عباس أبو الحسن: هؤلاء الفنانون اعتدى عليهم الطبيب المتحرش

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن: هؤلاء الفنانون اعتدى عليهم الطبيب المتحرش
 
السبت، 30-01-2021 07:48 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفنان عباس أبو الحسن تفاصيلا جديدة عن طبيب الأسنان المتحرش الذي جرى القبض عليه في مصر قبل أيام .

وقال "أبو الحسن" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: أعرفه منذ سنوات طويلة وكان يشتهر بأنه يفتح الحمامات على الناس في أحد النوادي الشهيرة.

وأضاف: لن أكشف عن هوية الشاهد الرئيسي في القضية الذي يمتلك فيديوهات تدين الطبيب.

وتابع: هذا الشخص اعتاد على ممارسة هذه الأفعال ويمكن أن أقول هناك ما لا يقل عن 15 شخصا من الأصدقاء و الفنانين تم الاعتداء عليهم من هذا الشخص ، فضلا عن الفنان تميم يونس الذي أقر بذلك.
 

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