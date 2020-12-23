بعد طلاق أصالة.. طارق العريان يظهر مع حبيبته الجديدة
طارق وأصالة
الأربعاء، 23-12-202007:10 ممحمد فضل
ظهر المخرج الشهير طارق العريان، لأول مرة مع حبيبته
الجديدة عارضة الأزياء نيكول سعفان، وذلك بعد انفصاله عن زوجته الفنانة أصالة
نصرى.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر
"العريان" رفقة "سعفان"، التي كان تمّ الكشف سابقاً عن علاقة حب
تجمعهما وأن هذا الامر كان السبب في انفصاله عن أصالة.
وظهر كل من العريان وسعفان برفقة عدد من أصدقائهما خلال حضورهما
سهرة لمناسبة عيد الميلاد، وكان واضحاً بحسب المتابعين من الصور والفيديوهات التي جمعتهما
أنهما بعلاقة حب.
وكانت ظهرت سعفان مؤخرًا في مقطع من كليب "يا بلدنا
يا حلوة" للفنان المصري عمرو دياب، الذي أخرجه طارق العريان.