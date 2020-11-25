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نجل شقيقة طارق العريان وراء انفصال عمرو دياب و دينا الشربيني

عمرو دياب
نجل شقيقة طارق العريان وراء انفصال عمرو دياب و دينا الشربيني
 
الأربعاء، 25-11-2020 08:32 ص المصريون
كشف مصدر مقرب من عمرو دياب عن 3 مشاجرات أدوا إلى انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني وتركها منزله والانتقال إلى مكان آخر.

وقال المصدر إن المشاجرة الأولى حدثت في الساحل الشمالي في حضور عدد من الأصدقاء الذين اندهشوا من انفعال الطرفين.

وأشار المصدر أن المشاجرة الثانية كانت في الجونة.

وتابع: المشاجرة الثالثة كانت قبل زفاف نجل شقيقة المخرج طارق العريان حيث كانت دينا الشربيني تجهز لحضور الحفل رفقة الهضبة الذي سيغني فيه لكن حدثت مشاجرة بين الطرفين على إثرها امتنعت دينا عن حضور الحفل مع الهضبة وهو الأمر الذي أثار انزعاجه بشدة .
 

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