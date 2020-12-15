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صورة.. طلاق عمرو دياب ودينا الشربيني

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عمرو دياب ودينا الشربيني
 
الثلاثاء، 15-12-2020 09:35 م محمد فضل
يبدو أن الخلافات بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وصلت إلى طريق مسدود، الأمر الذي يؤكد طلاقهما، وهو ما أثبتته صورة "دياب" على البوستر الدعائي الأول لألبومه الجديد «يا أنا يا لأ».
وظهر "الهضبة" دون دبلة زوجته الفنانة دينا الشربيني، وانتزعها من يده بعد فترة طويلة من حرصه على ارتدائها في شتى المناسبات، ما أكد بشكل كبير حدوث الطلاق بينهما بعد فترة كبيرة من الجدل.
وأكدت الصورة أخبار طلاق الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، خاصة وأن الأخيرة لم تقم بتهنئته على الألبوم مثلما اعتادت على تقديم التهاني له في كل مناسباته، وحضورها معه في كل المناسبات العامة والخاصة.
يأتي ذلك تزامنًا مع طرح الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الاسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة إحدى شركات المحمول.




 

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