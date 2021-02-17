بعد زواجها من رجل يكبرها بـ50 عامًا.. اختفاء فنانة شهيرة بعدما طردها

الأربعاء، 17-02-2021
02:25 م
أفادت وسائل اعلام تركية ان الممثلة التركية الشهيرة ملتم ميرال أوغلو طرد
ها زوج
ها
الذي يكبرها بـ 48 سنة، وهي الآن مفقودة، وذلك بعد هروبها مؤخرا من منزل زوج
ها
الأميركي، وعودتها اليه من جديد، دون الكشف عن الأسباب التي أدت لذلك.
الجدير ذكره ان ملتم كانت قد قررت مؤخرا الإنفصال عن زوج
ها والبدء بإجراءات
الطلاق، وذلك بعد البدء بالخضوع لعملية علاج أطفال الانابيب.
وعندما تزوج
ت طلبن صديقاتها المساعدة قائلات :"ملتم تعاني من مشاكل
نفسية ولا تستطيع اتخاذ قرارات سليمة، نرجوكم لننقذها جميعنا معاً".