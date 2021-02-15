شاهد.. خطوبة «المهرة البحرينية» على شخص مجهول الهوية
المهرة
الإثنين، 15-02-202110:10 صالمصريون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل خطوبة
الفنانةالمهرة البحرينية، نشرتها على حسابها رفقة شخص مجهول دون أن تكشف عن ملامحه.
وظهرت المهرة البحرينية وهي ترتدي فستانا أحمر وبجانبها البالونات
على وقع الأغاني وتستقبل التهاني من صديقاتها اللاتي علقن لها بكلمة “مبرووك”.
وردت “المهرة” على تهاني متابعيها من خلال بعض الصور التي
نشرتها في خاصية الـ”ستوري” على إنستغرام لها وهي تستند على ظهر رجلاً لم يتبين وجهه
وعلقت عليها: “شكرا ليكم بس أنا لسه مستحية” وأضافت: “أنا وأحن قلب ممكن يقابلك”؛ ثم
نشرت نفس الصورة مرة أخرى مع تعليق ثانٍ قالت فيه: “لا يهم من يكون الرجل لكن المهم
أن يكون هناك سند وأمان”.