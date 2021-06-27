الأحد، 27-06-2021
12:37 م
كشفت الممثلة التركية سيراي كايا، سبب انفصال
ها مؤخرا عن
مسلسل "المؤسس عثمان
" للنجم التركي بوراك أوزجيفيت، مشيرة الى انه متعبا
ويتم تصويره في ظروف صعبة، مضيفة: "الان اريد ان استمتع بالعطلة ويجب ان ارتاح،
لدي عرض او عرضين لمسلسلات تلفزيونية ورقمية، لكني لست مستعجلة، سأقيم السيناريوهات
اثناء عطلتي لكن ليس لدي مشروع جديد مؤكد للان".
على صعيد آخر كانت قد عرفت سيراي في العالم العربي بشخصية
"شيرين" في مسلسل "إمرأة"، وهو دورا رئيسيا فيه، ومن ثم شاركت
في الجزء الثاني من "المؤسس عثمان
" وانفصلت عنه.
تدور أحداث مسلسل "المؤسس عثمان
" حول "الغازي
عثمان الأول" وهو مؤسس الدولة العثمانية، وعن إنشاء هذه الدولة وتطورها.