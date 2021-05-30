رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة بالمايوه

الأحد، 30-05-2021
11:42 ص
أثارت الفنانة
رانيا منصور
، الجدل بين متابعيها، على
مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية على البحر بإحدى المدن الساحلية.
وظهرت رانيا منصور
، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي
بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أمام البحر وهي ترتدي "كاش
مايوه" باللون الأحمر، أظهر جمالها وأنوثتها، الأمر الذي انتقدها البعض عليه
بينما أبدى البعض إعجابه بجمالها.
يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور
، مسلسل «أسود فاتح» الذي تم
عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور
عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية.