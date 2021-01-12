الموت يفجع الفنان بيومي فؤاد

الثلاثاء، 12-01-2021
10:39 ص
فجع الموت الفنان
الكوميدي بيومي فؤاد، بوفاة والد
ه، إذ أعلن ذلك على
حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، كاتبا: "انا لله وان اليه راجعون
توفي والد
ي منذ قليل نسألكم الدعاء ".
وبادر العشرات من الفنان
ين بتقديم العزاء له، داعين له بالصبر ولوالد
ه
بالرحمة.
على صعيد آخر يشارك بيومي فؤاد بمسلسل جديد بعنوان "النمر" من
بطولة الممثل المصري محمد إمام، يعرض في موسم رمضان المقبل، من تأليف محمد صلاح
العزب، ومن إخراج شيرين عادل، ويضم ايضا أحمد خالد صالح، هنا الزاهد، نرمين الفقي،
أحمد عبد الله محمود وعلاء مرسي.