الأحد، 29-11-2020
02:24 م
متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر مشكلة " الكرش" من أكثر المشاكل التي تؤرق الرجال والنساء
عل حد سواء و يحرص كلاهما علي خسارة الوزن بممارسة الرياضة أو تنظيم الوجبات
الغذائية ، لكن بعد كل هذه الخطوات نلاحظ تحسن بطئ أو منعدم بالنسبة لحجم "
الكرش "
.
وأشارت بعض التقارير المتخصصة إلي أن عدم تراجع الكرش ينتج عن 5 أخطاء ،
بالرغم من استخدام الحمية و ممارسة التمارين
الرياضية .
الخطأ الأول
تعتبر السعرات الحرارية هي العضلة الحقيقية فقد يظن الشخص أنه يقلل من
طعامه لكن المشكلة أنه يستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه ، لذلك ينصح الخبراء
بمحاولة قياس ما نأكله لضبط السعرات الحرارية .
الخطأ الثاني
لا تمارس الرياضة بالشكل المطلوب لذلك يجب تغيير الإستراتيجية ، فتقبل علي
تمارين المقاومة و المداومة علي تمارين بدنية متقطعة بين الحين والآخر .
الخطأ الثالث
لا يعتبر أكل كمية أقل من الطعام هو أمر مثالي لأنه أحيانا تكون وجبة واحدة
كافية لتضر بلياقتك خاصة إذا كانت وجبة مليئة بالدهون والمفروض أن يمد جسده
بالبروتينات لبناء العضلات .
الخطأ الرابع
يعتبر شرب الكحول بكثرة مشكلة كبيرة لأن الجسم يمارس التمثيل الغذائي ومن خصائصه التخلص من
السموم فينشغل بها و في هذه الحالة تجد السعرات الحرارية وقت كافي لتتحول إلي دهون
بالجسم .
الخطأ الخامس
يعتبر الإجهاد مشكلة لأنه يؤدي إلي ارتفاع كبير في هرمون الأدرنالين الذي
يزيد من نبضات القلب
كما يساعد علي إفراز مخزن من الجلوكوز والدهون ليمد الجسم
بالطاقة بشكل فوري ، لكن بمجر تراجعه يفرز الجسم هرمون الكورتيزول الذي يرفع
الشهية ويحفز علي تفتيت العضلات لإنتاج الطاقة .