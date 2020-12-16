تناول التفاح بهذه الطريقة يبعدك عن الطبيب

الأربعاء، 16-12-2020
02:14 م
متابعات- أمينة عبد العال
هناك عبارة شهيرة تشير إلي أهمية تناول التفاح
يوميا وهي " تفاحة في
اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب
" .
و أشار موقع " هيلث لاين
" إلي أن العبارة ظهرت لأول مرة في عام 1913 و كانت في الأصل :" تناول
تفاحة قبل الذهاب إلي الفراش و ستمنع الطبيب
من كسب رزقه " .
و أكد الموقع أن الأبحاث التي تم إجرائها حتى اليوم لم تؤكد صحة أن نفي هذه
المعلومة إلا أن الأبحاث أكدت أن إضافة هذه الفاكهة إلي النظام الغذائي سيساعد
بدون شك علي تحسن العديد من الجوانب صحتك .
وغالبية الدراسات التي أجريت علي التفاح
أثبتت أن هذا النوع من الفواكه غني
بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية واحتوائه علي سعرات حرارية قليلة ، كما أنه
يحسن الجهاز العصبي والقلب و يحمي من
الخرف
و يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية و يخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة .