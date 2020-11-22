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بالصور..

القاهرة للقانون : 48% من الصحفيات يتعرضن للتحرش

ورشة عمل لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
ورشة عمل لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
 
الأحد، 22-11-2020 10:07 ص أمينة عبد العال
أكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية و القانون ، المحامية انتصار السعيد أن التحرش ظاهرة ليست في موجودة في مصر فقط لكنها منتشرة في العالم أجمع .
وأضافت خلال ورشة العمل التي أجرتها بعنوان " عالم عمل آمن  للنساء"، أنه ما زال الكثير من أماكن العمل الإعلامي لا يملك سياساته وإجراءاته الخاصة للتعامل مع مشكلة العنف ضد النساء في أماكن العمل ، لافتة إلي أن الإحصائيات الحديث أثبتت أن 48% من الصحفيات تعرضوا لشكل من إشكال  للتحرش ، و أن 73% لم يبلغوا منهن لم يبلغن عن قضايا التحرش .
و أشارت إلي استقصاء  تم إجرائه علي عينة تكونت من 119 سيدة  ، جاء فيها الأعداد كالتالي :
64%  تحرش لفظي
24% تحرش جسدي
29% من النساء اللاتي تعرضن للاعتداء جنسي بلغوا .
و أوضحت أن التحرش علي الرغم من انه مجرم في معظم بلدان العالم إلا أنها ظاهرة منتشرة ، و موجودة في كل مكان وليس في مجال الصحافة والإعلام فقط، لافتة إلي أن مؤخرا أصبحت ظاهرة وضربت مثلا بقناة  الـ" بي بي سي " حيث تم فصل شخصية معروفة بسبب تحرشه ببعض الإعلاميات .
و لفتت في تصريحاتها لـ " المصريون " إلي أن من أهم أسباب انتشار الظاهرة هو أن السيدات أصبحت أكثر شجاعة وقدرة علي التحدث عن المشكلة و عن تجاربهن الشخصية .
و أكدت أن علاج هذه المشكلة أو علي الأقل الحد من انتشارها يكون بغرس القيم والمبادئ بداية من البيت وحتى المدرسة ، والمناهج التعليمية و تكافئ الفرص بين الطرفين و تغيير الخطاب الديني في الأزهر والكنيسة ، وتغيير صورة المرأة في الدراما والإعلانات .
و أشارت إلي أن فترة الخمسينات والستينات كانت هناك حرية أكثر للفتيات في ملابسهن وتصرفاتهن بسبب البعثات العلمية التي كانت في عشرينات وحتى خمسينات القرن الماضي  لافتة إلي أن الردة الفكرية حدثت مع السبعينات و أصبح يعاني منها المجتمع حاليا وربما هي سبب انتشار تلك الظاهرة .




 

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