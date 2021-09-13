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العوضي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
Native
الإثنين، 13-09-2021 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف الفنان أحمد العوضي حقيقة ما تعرضت له  زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أثناء رحلة علاجها .
وأشار العوضي في تصريحات صحفية، إلي أن ياسمين عبد العزيز بصحة جيدة الآن وأنها ستعود إلي مصر خلال أيام.
و قال العوضي :" "في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين عبد العزيز المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية ومن المفترض أنه بعد إجراء تلك العملية تعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام لكن شهدت حالتها تدهور بعد العملية بشكل كبير كان هناك إهمالا جسيما في متابعة حالها مما أدى لمضاعفات".
و أكمل العوضي: "مينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص ما حدث هو إهمال جسيم وفشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبد العزيز وكانت هتروح فيها، وهقول حاجة حصلت ياسمين كلمت الدكتور وقالته أنا بموت ضحك وقال: أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي ده اسمه كلام؟ هل ده طبيعي؟".
جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، وجهت  رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة الجمعة الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ونشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى ولم تظهر فيه بوجهها، مصحوبا بأغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا".
 

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