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الصحة العالمية تحذر من جائحات مستقبلية خطيرة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-12-2020 10:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لن تكون الأخيرة بل أكدت أن الفيروس يمثل جرس إنذار لجائحات مستقبلية و طالبت بالاستعداد لقادم " أسوأ " .  
وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة ، مايك راين ، أن هذا الوباء شديد الخطورة مؤكدا أنه قد إثر علي كل ركن من أركان الأرض لكنه ليس الأسوأ أنه يمثل دعوة للانتباه فنحن بحاجة للاستعداد لشيء قد يكون أكثر خطورة في المستقبل .
و أقر العاملون في المنظمة  بأن الفيروس في الموجة الثانية والثالثة يتفشي بسهولة كبيرة ويفتك بالبشر لكنهم شددوا علي أن معدل وفياته منخفض نسبيا مقارنة بأمراض أخرى جديدة ولفتوا إلي العالم بعيد عن الجاهزية اللازمة لمكافحة
الجائحات المقبلة  .
جدير بالذكر أن أعداد الإصابات حول العالم تجاوزت 80 مليون إصابة فيما تجاوزت الوفيات مليون و 800 ألف وفاة .
 

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