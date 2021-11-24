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السبب الحقيقي لانسحاب إيهاب توفيق من مهرجان " نجم العرب"

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
Native
Teads
الأربعاء، 24-11-2021 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الفنان إيهاب توفيق عن السبب الحقيقي لانسحابه من مهرجان " نجم العرب" والمقام بأحد فنادق القاهرة.
وأشار الفنان إيهاب توفيق في تصريحات صحفية إلي أن سوء التنظيم وتجاهل المكانة الفنية لعدد كبير من حضور الحفل هو السبب الحقيقي، وليس ما تردد عن تجاهل الجهة المنظمة للحفل أو اعتراضه علي تمييز الفنانين عنه ومنهم نوال الزغبى وعاصي الحلاني.
وأضاف توفيق:" :"بناءً على هذه التصرفات بدأت اسمع اعتراضات وتذمر واستياء الكثير من الفنانين لتجاهلها كل هؤلاء الفنانين وغيرهم وأيضاً قامت بتبديل أماكن وترتيب التكريم التي كان من المفترض أن تكون كالتالي: الأستاذ صلاح عبد الله، الأستاذ سيد رجب، المخرج جمال عبد الحميد، وأنا إيهاب توفيق، لافتا إلي أن هذا ما لم يحدث وأخذت هذه الشخصية في تبديل الترتيب المتفق عليه حسب أهوائها، لذلك غادرت الحفل حفاظا على كرامتي ومكانتي الفنية والتأخير الشديد لارتباطي بحفل في نفس الليلة".

 

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