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اتبع هذه الخطوات البسيطة واحرق دهون جسمك

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 31-05-2021 10:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة أن حرق دهون الجسم يكون بإتباع نظام غذائي منظم .
ولفتت الدراسات إلي أن حمية الكربوهيديرات البطيئة تعتمد علي الإقلال من تناول الكربوهيدرات مع التخلي عن الحلويات، وهو ما يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون دون احتساب السعرات الحرارية.
و أشارت إلي أن التركيز ينصب  هنا على "الكربوهيدرات البطيئة" التي تحبس الكثير من الماء في المعدة، وبالتالي يشعر المرء معها بالشبع لفترة أطول، فيما تعد الكربوهيدرات المستمدة من الدقيق الأبيض من المحرمات في حمية الكربوهيدرات البطيئة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة المصنوعة من دقيق القمح والأزر الأبيض والمخبوزات والأطعمة المقلية.
ويجب أيضًا الإقلال من منتجات الحبوب الكاملة مثل الشوفان، وفي المقابل يجب أن يتم الاعتماد على البقوليات مثل الحمص والفاصوليا والخضراوات كمصدر مثالي للكربوهيدرات، ومن الأفضل التركيز على مجموعة صغيرة من الأطعمة وتكرارها في الوجبات، والتخلي عن المشروبات والابتعاد عن الفاكهة.
 

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