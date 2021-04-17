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إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان

الإعلامية أسماء مصطفى
الإعلامية أسماء مصطفى
 
السبت، 17-04-2021 09:10 م محمد فضل
أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى ، عن إصابتها بمرض السرطان ، قائلة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : " أنا حالى حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين ، الإسم صعب معلش وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بايدين ربنا وحده وما علينا غير اننا ناخد بالاسباب" .

وأضافت : “ أنا بعتذر طول الفترة الى فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عنى الحقيقة إنى بقالى كام شهر مش عارفة أرد او اكتب اقول ايه لمعظم الناس وده كان علشان امى وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص ".

وتابعت : “ أنا حالى حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الإسم صعب معلش وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بايدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونساله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لإنى مؤمنة إنه بيغير القدر أنا قطعت مسافة كويسة فى رحلة العلاج الحمد لله ولسه فى خطوات تانية ربنا يسهل فى انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كدة عدم ظهورى هيطول رجاء تانى محدش يتضايق فضلا الدعاء”.

وكانت الإعلامية قد شاركت في تقديم برنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز خلال الفترة الأخيرة .
 

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