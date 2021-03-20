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محمد رمضان يخرج عن صمته بعد إصابته في انفجار أثناء التصوير

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محمد رمضان
 
السبت، 20-03-2021 10:20 ص المصريون

خرج الفنان محمد رمضان، عن صمته بعد الأزمة التي أثارها عقب تعرضه وفنان آخر للإصابة نتيجة انفجار قنبلة أثناء تصوير أحد الأعمال، مفجرًا مفاجأة عن الحروق التي تعرض لها خلال الفترة الماضية أثناء تصوير عمل فني.
ونفى رمضان في منشور له عبر حسابه على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، إصابته بالحروق خلال تصوير مسلسله الجديد “موسى” كما ذكرت العديد من التقارير، ولكن أثناء تصوير مشاهده في إعلان خاص باللعبة العالمية “Free Fire”.
وشارك محمد رمضان صورا له من كواليس تصوير الإعلان وكتب معها: “الحمد لله ثم شكرا الشركة العالمية (غرينا) على اختياري كأول عربي في اللعبة العالمية “فري فاير”، الإعلان قريبا بإذن الله”.
وأردف: “ملحوظة إصابتي حدثت أثناء تصويره”.
وكان محمد رمضان نشر صورة عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، تظهر حجم الإصابة التي تعرض لها أثناء التصوير، وأرفق بها تعليقا قال فيه: “دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح علي النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس”.


 

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